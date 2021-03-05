Посольство России в Турции выразило соболезнования в связи с гибелью турецких военных

АНКАРА, 5 марта. /ТАСС/. Посольство России в Турции выразило в пятницу соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих при крушении вертолета на востоке республики.

"В связи с крушением военного вертолета в Битлисе выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Накануне вертолет типа Cougar разбился в провинции Битлис, в результате крушения погибли 11 военных. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие метеоусловия.