Мишустин отметил значимость фундаментального образования для успешных жизненных решений

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал русский язык, математику, физику и химию наиболее важными школьными предметами, но и остальные учебные дисциплины глава кабмина считает необходимыми для получения фундаментального образования.

"Самыми важными являются математика, физика, химия и, конечно, русский язык. Мы не должны забывать о том, что, живя в России, мы должны для того, чтобы в принципе правильно описать любую задачу, любую проблему, хорошо говорить на родном языке, поэтому это самое важное", - сказал премьер на встрече с учащимися специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ, который он посетил в пятницу в ходе рабочей поездки в Новосибирск. Тем не менее, по его словам, никто не отменял и другие дисциплины, а потому базовые предметы, входящие в ЕГЭ, являются основными.

По мнению Мишустина, все инвестиции человека в образование окупаются. "В этом смысле базовое образование, фундаментальное образование, физмат школа или специализированные знания, которые вы сегодня постигаете, дадут вам возможность сделать прочный фундамент и опору для того, чтобы потом на эту опору повесить все, что вы хотите", - отметил премьер. Он рассказал ученикам шутку о том, что есть большое количество уникальных профессиональных экономистов и финансистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но нет ни одного даже не очень хорошего инженера, который бы получился из хорошего финансиста. "Обратный переход невозможен. Поэтому фундаментальные знания, которые вы сегодня закладываете, будут основой для всех ваших дальнейших успехов и свершений", - заключил Мишустин.