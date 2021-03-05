В Госдуму внесли проект постановления об окончании весенней сессии на неделю раньше срока

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в палату парламента проект постановления об окончании весенней сессии на неделю раньше запланированного. Проект постановления размещен в думской электронной базе в пятницу.

"Провести 24 июня 2021 года последнее заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2021 года", - отмечается в документе.

Если постановление будет принято, последняя неделя пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию пройдет с 21 по 27 июня.

Ранее Госдума приняла постановление о графике своей работы в весеннюю сессию 2021 года, которая будет завершающей для нижней палаты седьмого созыва. Согласно графику работы палаты парламента, весенняя сессия должна завершиться 18 июля, но последняя неделя пленарных заседаний должна пройти с 28 июня по 4 июля. С 5 июля и до конца сессии депутаты планируют работать с избирателями в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйти в отпуск. Затем у депутатов запланированы еще четыре региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.