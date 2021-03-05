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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Постпред РФ: отказ "евротройки" от резолюции по Ирану предотвратил международный кризис

Теперь появилась возможность искать пути возвращения США и Ирана к полному выполнению обязательств в ядерной сделке, отметил Михаил Ульянов

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Отказ Великобритании, Франции и Германии вносить их проект резолюции по Ирану на голосование в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) позволил избежать серьезного международного кризиса. Теперь открылась возможность искать пути возвращения США и Ирана к полному выполнению обязательств в ядерной сделке. Об этом сообщил в пятницу ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене и управляющий от РФ в СУ МАГАТЭ Михаил Ульянов, комментируя основные итоги завершившейся мартовской сессии этой структуры.

"Основная интрига завершившегося Совета управляющих была связана с проектом резолюции по Ирану, который продвигали Великобритания, Германия и Франция. По нашей оценке, этот проект был как минимум несвоевременен, потому что он мог привести к неконтролируемой эскалации с вероятностью перерастания в серьезный международный кризис. Этого удалось избежать. "Евротройка" в последний момент приняла решение не ставить свой проект на голосование, он даже не был внесен официально, были распространены только неофициальные наброски. Здравый смысл восторжествовал", - заявил Ульянов.

Особенно важно, что теперь открылся путь к тому, "чтобы активизировать переговорный дипломатический трек с тем, чтобы найти конкретные пути возвращения и Ирана, и Соединенных Штатов к полному выполнению их обязательств по ядерной сделке", пояснил дипломат. При этом сам переговорный процесс будет проходить в гораздо более благоприятных условиях, чем в случае принятия резолюции. "Принятие резолюции могло бы даже вообще перечеркнуть переговорный трек на какое-то время. Можно сказать, что восторжествовала российская линия. Это потребовало усиленных консультаций, переговоров за кулисами сессии Совета управляющих. Переговоров по столицам, в Вене. Итог хороший", - подчеркнул Ульянов.

Российский постпред также указал, что отказ от резолюции позволит продолжить проверки МАГАТЭ в Иране в рамках достигнутой между ними договоренности в феврале. "Проверки и мониторинг в Иране продолжатся в нормальном режиме в соответствии с теми договоренностями, которые сумел достичь гендиректор МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси в ходе своего визита в Тегеран 20-21 февраля. Эти договоренности о взаимопонимании позволяют обеспечить достаточный уровень проверок даже в отсутствие дополнительного протокола, действие которого было приостановлено иранской стороной во исполнение национального закона", - резюмировал российский постпред при международных организациях в Вене.

Проект резолюции "евротройки"

Обстановка вокруг иранской ядерной деятельности обострилась из-за вступления в силу в Иране с 23 февраля закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством и существенно сократил объем и тип инспекций МАГАТЭ на его ядерных объектах. Иран и МАГАТЭ смогли договориться о временном техническом решении для продолжения мониторинга сроком до трех месяцев, но МАГАТЭ лишилось доступа к камерам на ядерных объектах. В связи с этим тройка европейских участников ядерной сделки - Великобритания, Франция и Германия - была намерена внести на Совет управляющих МАГАТЭ резолюцию с критикой Ирана и требованием восстановить инспекции в полном объеме, отмечал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

4 марта Михаил Ульянов сообщил, что Великобритания, Франция и Германия официально отказались выносить на голосование в СУ МАГАТЭ их проект резолюции с критикой Ирана. В иранском МИД заявили, что проект резолюции был отклонен благодаря усилиям Ирана, России и Китая. По словам официального представителя МИД Саида Хатибзаде, это решение может создать основу для полного выполнения обязательств всеми сторонами ядерной сделки.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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