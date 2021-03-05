МИД назвал политикой сдерживания лишение России права голоса в международных организациях

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Попытки ряда стран лишить РФ права голоса в международных организациях и введение ограничений для российских СМИ - это часть политики сдерживания Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это происходит не только в отношении СМИ. Такие же режимы выступали за то, чтобы лишить Россию права голоса непосредственно в ооновских структурах - это же тоже была целая дискуссия, - сказала Захарова - Лишение России либо права голоса, либо голоса - это тоже часть стратегии сдерживания нашей страны. Нельзя это, нельзя, нельзя то, нельзя еще говорить, отстаивать свою точку зрения в международных организациях, иметь возможность говорить с зарубежной аудиторией, соотечественниками. [Политика сдерживания осуществляется] путем закрытия каналов, путем лимитирования, ограничений, штрафов или просто высылки журналистов или возбуждения уголовных дел".