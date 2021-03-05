В РФ назвали прагматичной готовность США вернуться к изначальной ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Готовность США вернуться к оригинальному тексту Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - это прагматичный и правильный подход. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях, в том числе при МАГАТЭ, в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

"В этом отношении американцы продемонстрировали очень ответственный подход. Они готовы на данном этапе обсуждать возвращение только к тому, что было. Это очень рационально, прагматично и правильно", - сказал он.

По словам Ульянова, беспокойство вызывают "амбиции" Ирана и США. "В этой ситуации мы видим, что то Тегеран, то Вашингтон начинает говорить, что другая сторона должна сделать первый шаг. Это путь в никуда. Единственный способ продвинуться вперед - это синхронизировать практические шаги, чтобы никто не полагал, что он потерял лицо", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что синхронизация и своего рода дорожная карта с пошаговыми действиями по этому вопросу - единственный путь к успеху.

Ульянов добавил, что проведение неформальной встречи нынешних участников иранской ядерной сделки и США вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали.

"Ясно, что их нужно начинать как можно быстрее", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда начнутся переговоры по возвращению США к иранское ядерной сделке. "Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников сделки и Соединенных Штатов с тем, чтобы начать разговор. В принципе, это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительная, особенно для Ирана", - сказал Ульянов.

По его словам, в настоящее время появилась возможность сосредоточиться на дипломатическом треке. Он высоко оценил шансы на продвижение переговоров. "Мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда имеет место единство целей: и Иран, и Соединенные Штаты хотят возвращения к полному выполнению СВПД. <...> Теперь только нужно договориться об очередности шагов, об их содержании. Это решаемая задача при наличии общей стратегической цели", - добавил дипломат.