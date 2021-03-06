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Путин поручил кабмину определить орган по госполитике в сфере защиты детей

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об определении федерального органа по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

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