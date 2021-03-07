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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Ульянов заявил о готовности РФ работать с США и странами ядерной сделки над ее соблюдением

По словам постпреда России, достоверные проверки МАГАТЭ в республике не должны стать разменной монетой для возвращения к выполнению сделки

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Россия готова к взаимодействию с США и всеми странами - участницами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе к работе по восстановлению полного выполнения ядерной сделки. Об этом сообщил в воскресенье постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Добро пожаловать, уважаемые коллеги из США! Россия готова взаимодействовать с вами и всеми другими участниками СВПД, чтобы как можно скорее восстановить полное соблюдение ядерной сделки", - написал Ульянов в Twitter, комментируя заявление постпредства США в Вене о готовности Вашингтона возобновить дипломатические усилия для взаимного с Ираном возврата к соблюдению СВПД.

По словам Ульянова, достоверные проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране не должны стать разменной монетой для возвращения к выполнению ядерной сделки. "Это будет частью восстановления полного выполнения СВПД всеми сторонами, которое должно включать отмену санкций", - добавил он.

4 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона будет ждать готовности Ирана участвовать в переговорах, которые должны привести к ощутимому и конкретному прогрессу по вопросам ядерной программы Тегерана.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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