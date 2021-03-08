Глава МВД считает необходимым наращивание международных усилий по борьбе с терроризмом

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев уверен, что международному сообществу необходимо наращивать усилия по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил в понедельник, выступая в формате видеоконференции на XIV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который проходит в гибридном формате в японском городе Киото.

"Необходимо наращивание усилий по перекрытию каналов подпитки террористических группировок, пресечению распространения экстремистской пропаганды", - отметил он. Колокольцев подчеркнул, что Россия на постоянной основе призывает к формированию единого фронта противодействия терроризму.

В своем выступлении глава МВД также сделал акцент на проблеме киберпреступности, которая особенно проявилась в период пандемии. "Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о противодействии информационной преступности", - заявил Колокольцев. От также выразил мнение, что в этом документе "следует учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств". "Придаем приоритетное значение ведущемуся в Нью-Йорке процессу по формированию такого документа", - добавил российский министр.

Глава МВД России также напомнил о важности борьбы с коррупцией на основе соответствующей Конвенции ООН. "Поддерживаем деполитизированный, открытый характер механизма ее обзора. Выступаем за наращивание международно-правового инструментария в сфере возвращения активов", - подчеркнул он. В завершении своего выступления Колокольцев указал на приверженность России делу борьбы с преступностью и подтвердил готовность к дальнейшему развитию равноправного международного антикриминального сотрудничества.

В Киото 7 марта начал работу XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Из-за ограничений, действующих в связи с ситуацией с коронавирусом, мероприятие проходит в гибридном формате. Изначально планировалось, что конгресс, который проходит раз в пять лет, состоится в 2020 году, однако из-за пандемии его было решено перенести на весну 2021 года.

Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проводится один раз в пять лет с 1955 года. Он является крупнейшим в мире и наиболее представительным форумом в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Представители органов власти, межправительственных организаций и гражданского общества принимают в нем участие для обмена опытом и выявления новых тенденций и проблем.