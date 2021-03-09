Путин утвердил увеличение штрафов за предвыборную агитацию в день тишины

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Так, для граждан эти штрафы теперь составляют от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее от 2 тыс. до 5 тыс. рублей), для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее от 20 тыс. до 100 тыс. рублей).

Кроме того, возрастают штрафы и за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, или в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. Штрафы за такое правонарушение составляют теперь от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан (ранее от 500 рублей до 1 тыс. рублей), от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц (ранее от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей) и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц (ранее от 20 тыс. до 30 тыс. рублей).

Также увеличиваются максимальные штрафы за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований. Для граждан они вырастают с 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - с 3 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.