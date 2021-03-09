Постпред заявил, что Россия обеспокоена положением дел по сирийскому химическому досье

ГААГА, 9 марта. /ТАСС/. Россия обеспокоена тем, как обстоят дела по так называемому сирийскому химическому досье. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.

"Нас не может не тревожить то, как обстоят дела", - отметил дипломат. По его словам, "официальный Дамаск проявляет открытость и безусловную готовность к тесному сотрудничеству с техсекретариатом, о чем свидетельствует состоявшийся накануне очередной раунд двусторонних консультаций". Однако, продолжил Шульгин, существуют силы, которые пытаются искусственно тормозить снятие с повестки вопросов, дискуссия по которым исчерпана, и используют двойные стандарты, предъявляя сирийцам требования, которые не предъявляются другим государствам.

"Россия выступает за такой характер работы, который наилучшим образом способствовал бы поиску развязок по всем незакрытым вопросам в отношении сирийской декларации, - подчеркнул постпред. - Очевидно, что при наличии политической воли всех участников данного процесса еще более поступательный прогресс на данном направлении вполне достижим. Как показало недавнее закрытие ряда важных тем, необходимо не смещать акценты в сторону негатива, а всячески поощрять позитивную динамику на данном треке".

Отдельно Шульгин упомянул Миссию по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС). Российская сторона, подчеркнул он, настаивает на том, чтобы миссия работала строго в рамках Конвенции о запрещении химоружия и отказалась от несостоятельных и сомнительных дистанционных расследований. "Вскрывшиеся манипуляции с итоговым докладом по инциденту в сирийской Думе нанесли серьезный ущерб организации", - добавил постпред. С учетом этого он призвал техсекретариат разобраться в том, что все же произошло, "поскольку молчание и недосказанность ставят под сомнение работу МУФС и по другим инцидентам в Сирии".

Сообщения о применении 7 апреля 2018 года в сирийской Думе химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля 2018 года обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия. В окончательном докладе ОЗХО, посвященном инциденту в Думе, отмечалось, что имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. Однако в мае 2020 года в интернете появился документ, ставящий под сомнение данную версию. В нем один из экспертов ОЗХО утверждал, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад.