МИД РФ: законы США способствуют незащищенности журналистов на массовых мероприятиях

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Нормы американского законодательства приводят к незащищенности представителей СМИ во время освещения протестов. Об этом заявил в среду замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".

"В 2020 году самой напряженной в этом плане оставалась ситуация в США. На фоне внутриполитической турбулентности в стране зарегистрировано 388 случаев агрессии против представителей СМИ на фоне всего 35 инцидентов в 2018 году. Основная их часть имела место в ходе массовых гражданских акций", - сказал он.

"Связываем это, помимо прочего, с отсутствием четкой регламентации прав и ответственности журналистов при освещении массовых акций в США. Имеющееся законодательство в этой области носит слишком общий, псевдолиберальный характер, который на деле приводит к незащищенности представителей СМИ", - подчеркнул дипломат.

По его словам, характерной для США чертой являются "не только бесцеремонные атаки на представителей СМИ", но и бюрократизация и затягивание расследований таких инцидентов.

Тимохов напомнил, что нападениям со стороны правоохранительных органов США подверглись журналисты RT, Sputnik и Первого канала: "Полицейские стреляли резиновыми пулями, распыляли перцовый газ, причем в достаточно агрессивной манере, попадали в лицо, несмотря на опознавательные знаки, предъявляемые нашими корреспондентами, и демонстрацию пресс-карт".