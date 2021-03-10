Песков опроверг информацию о встрече Путина с экс-премьером Франции Фийоном

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.

"Я могу это опровергнуть. Информация коллег не верна", - сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля отказался раскрыть, с кем именно состоялась та встреча, так как "это относится к личным встречам президента". Песков и ранее не называл имени иностранного собеседника президента РФ Владимира Путина, поясняя, что "это была личная встреча".

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что по ее данным, главу российского государства вечером 3 марта навещал Фийон.

4 марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, как его знакомый иностранец удивился оживленной Москве на фоне "закрытых" крупных городов Европы в период пандемии. Президент уточнил, что совсем поздно вечером в среду в Кремле "встречался с одним своим знакомым, коллегой". "Он иностранец и живет дома [за рубежом], естественно, и приехал по делам в Россию", - сказал тогда глава государства.