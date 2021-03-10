Путин проведет международный телефонный разговор

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня в Кремле проведет международный телефонный разговор, и в ближайшее время мы вас проинформируем [о его содержании]", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что во второй половине дня Путин вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии, посвященной началу строительства третьего блока АЭС "Аккую". "Сооружение "Аккую" продолжается, это очень важная статья нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - отметил Песков.

Кроме того, в среду глава государства в режиме видео-конференц-связи проведет традиционную встречу с членами правительства. Профильной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока, однако будут рассмотрены и другие вопросы.