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Путин проведет международный телефонный разговор

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также напомнил, что во второй половине дня президенты России и Турции примут участие в церемонии, посвященной началу строительства третьего блока АЭС "Аккую"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня в Кремле проведет международный телефонный разговор, и в ближайшее время мы вас проинформируем [о его содержании]", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что во второй половине дня Путин вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии, посвященной началу строительства третьего блока АЭС "Аккую". "Сооружение "Аккую" продолжается, это очень важная статья нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - отметил Песков.

Кроме того, в среду глава государства в режиме видео-конференц-связи проведет традиционную встречу с членами правительства. Профильной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока, однако будут рассмотрены и другие вопросы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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