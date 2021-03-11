РФ созвала 17 марта неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. Об этом в среду сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму. "Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод "постенать" над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его "оккупации" Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров", - отметил зампостпреда РФ.

"При этом мы последовательно призывали пригласить к участию самих жителей полуострова, лучше которых никто о жизни на нем, понятное дело, не расскажет", - констатировал он, подчеркнув, что инициатива была отвергнута. "Взяв долгую паузу, коллеги нам предсказуемо отказали, даже не назвав причину, - указал Полянский, - правда о ситуации на полуострове им абсолютно не нужна".

"Поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей "Аррии" по Крыму уже 17 марта. Жители полуострова подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность", - заявил зампостпреда России. По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что западные коллеги примут участие во встрече.

Прошлогодняя встреча

В мае прошлого года по инициативе России прошло заседание Совета Безопасности ООН по так называемой формуле Арриа в формате видеосвязи. На встрече выступили представители гражданского общества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова и главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину. Великобритания, США, Украина и Эстония проигнорировали организованную Россией встречу, постпреды Германии, Франции и Чехии, а также принявший участие во встрече представитель Евросоюза заявили, что не признают воссоединение Крыма с РФ и считают его нарушением международного права.

Встречи СБ ООН по "формуле Арриа" позволяют членам Совета Безопасности ООН обсуждать насущные проблемы не только между собой, но и с привлечением других стран, а также представителей гражданского общества. Этот формат был назван в честь венесуэльского дипломата Диего Арриа, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году, и предполагает участие всех членов Совбеза.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.