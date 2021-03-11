Путин заявил, что Россия хотела бы завершения внутренних противоречий в США

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, а потому хотела бы завершения внутренних противоречий в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Он отметил, что количество факторов неопределенности на мировой арене не снижается и привел в пример ситуацию с недавними беспорядками в США.

"Часть лиц, которые совершили прогулку в Конгресс США, 150 человек арестовано, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. Закончатся там все эти внутренние противоречия на этом или нет? Мы не знаем, но мы хотим, чтобы закончились, потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами", - заявил Путин.

Российский лидер указал, что "внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в межгосударственных отношениях".

Президент подчеркнул, что в этой связи невозможно определенно сказать, "как будут развиваться отношения ведущей экономики мира со своими основными партнерами и конкурентами и в Азии, и в Европе".