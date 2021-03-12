{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Все стороны встречи по Афганистану в Москве 18 марта подтвердили свое участие

Присутствие подтвердил и специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Все приглашенные участники консультаций расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане в Москве 18 марта подтвердили свое участие в этом мероприятии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Да, пока все", - сказал Кабулов.

Отвечая на уточняющий вопрос, примут ли участие в консультациях представители США, он сообщил, что свое участие подтвердил и специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Теги
АфганистанСШАРоссия
Министра ЖКХ и энергетики Якутии назначили и.о. первого зампредседателя правительства
Алексея Колодезникова освободили от должности в связи с переходом на другую работу
Читать полностью