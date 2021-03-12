МИД РФ: контакты Лаврова с участниками встречи по Афганистану возможны, если будут запросы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с участниками консультаций расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане в Москве 18 марта возможны, если поступят соответствующие запросы. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие встречи возможны, если поступят соответствующие запросы. Сейчас график прорабатывается", - сказала она.

9 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил ТАСС, что Россия пригласила на консультации по Афганистану США, Китай, Пакистан, представителей афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также афганских политических деятелей. Кроме того, приглашение принять участие во встрече получил Катар.