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МИД РФ: контакты Лаврова с участниками встречи по Афганистану возможны, если будут запросы

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что график еще прорабатывается

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с участниками консультаций расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане в Москве 18 марта возможны, если поступят соответствующие запросы. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие встречи возможны, если поступят соответствующие запросы. Сейчас график прорабатывается", - сказала она.

9 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил ТАСС, что Россия пригласила на консультации по Афганистану США, Китай, Пакистан, представителей афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также афганских политических деятелей. Кроме того, приглашение принять участие во встрече получил Катар.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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