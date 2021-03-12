Матвиенко 15 марта встретится с главой ПАСЕ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 марта проведет переговоры с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба верхней палаты парламента.

"15 марта состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что встреча пройдет во второй половине дня.

Ранее в пресс-службе ПАСЕ ТАСС сообщили, что Дамс в ходе визита в Москву, который состоится 15 и 16 марта, планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также со спикерами обеих палат российского парламента и представителями НПО. Сообщалось, что глава ПАСЕ рассчитывает встретиться с главой российской делегации в ассамблее, вице-спикером Госдумы Петром Толстым и другими членами российской делегации. Кроме того, планируется, но еще не подтверждена, встреча Дамса с министром юстиции РФ Константином Чуйченко.