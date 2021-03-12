Захарова заявила, что Россия будет бороться с попытками ввести санкции против Сирии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва будет противостоять попыткам Запада ввести санкции против Дамаска на предстоящей конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Коллективный Запад, абсолютно цинично разрушая нормы Конвенции по запрещению химического оружия в обход исполнительного совета организации, добивается введения санкций против Дамаска на предстоящей конференции государств - участников конвенции. <...> Мы будем противодействовать этой затее. Мы констатируем, что усилиями Соединенных Штатов и манипулируемого ими Технического секретариата ОЗХО эта организация превратилась в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы избранных стран, у которых та самая пресловутая солидарность, которая является не солидарностью, а просто пособничеством друг другу, все более заменяет здравый смысл и чувство реальности", - отметила Захарова.

"Соединенные Штаты Америки и их единомышленники в ОЗХО не в первый раз используют эту техническую по своему предназначению площадку для безосновательных обвинений Сирии в использовании химического оружия", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что проводимые ОЗХО расследования в Сирии политизированы и "давно не вызывают доверия". В частности, дипломат напомнила о сфальсифицированном отчете по химическому инциденту в сирийском городе Дума в апреле 2018 года и провокации годом ранее в Хан-Шейхуне: оба эти эпизода "убедительно опровергнуты российскими военными специалистами".

Захарова также обратила внимание на то, что США до сих пор не уничтожили свое химическое оружие, несмотря на имеющиеся обязательства, и призвала Техсекретариат ОЗХО обратить внимание на этот "вопиющий факт нарушения международного права".