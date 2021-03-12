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Песков рассказал о планах Путина выступить перед парламентариями с посланием лично

Пресс-секретарь российского лидера при этом не подтвердил информацию о том, что выступление состоится 7 или 8 апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что выступление главы государства Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию состоится 7 или 8 апреля. Однако, по словам представителя Кремля, пока прорабатывается сценарий, при котором президент очно выступит перед парламентариями.

"Нет, не могу", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить появившиеся в СМИ предполагаемые числа оглашения послания. "Никаких дат пока не определено", - заверил он.

"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятий, выступать лично", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Песков не стал раскрывать деталей, как пройдет послание в 2021 году. "Я пока не могу рассказать вам деталей, как этот механизм будет выглядеть, и не могу рассказать вам, к чему готовиться, потому что точной даты еще не определено и все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент", - сказал он.

При этом пресс-секретарь российского лидера заметил, что послание не обязательно пройдет в Георгиевском зале Кремля, как это было в прежние годы. "Нет, не обязательно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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