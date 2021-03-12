Захарова: РФ в диалоге с ФРГ учитывает публикации в немецких СМИ о "дестабилизации НАТО"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Германские спецслужбы регулярно практикуют вбросы в СМИ сведений о том, что Россия якобы преследует цель дестабилизировать НАТО, это учитывается Москвой в отношениях с Берлином. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона учитывает изложенные реалии в отношениях с ФРГ", - сказала она, комментируя публикацию немецкой газетой соответствующей информации.

Так называемая утечка конфиденциальных документов в СМИ, как отметила дипломат, является излюбленной практикой немецких спецслужб по формированию общественного мнения, эта тактика хорошо известна. "Подобные вбросы происходят в ФРГ регулярно <...>. Немцам насаждается мысль о том, что Россия является некой реальной угрозой для стран НАТО", - добавила Захарова.

7 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении доклад Минобороны ФРГ для внутреннего пользования сообщила, что Россия преследует цель "дестабилизации и ослабления НАТО". Военных экспертов Германии беспокоят, в частности, внедрение Россией "высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия, которые едва ли можно перехватить", и "приоритетная модернизация ядерного потенциала".