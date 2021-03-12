{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке

По словам президента, с докладами на эту тему на совещании выступают глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Сергей Шойгу
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию на Ближнем Востоке.

"Давайте пообсуждаем сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу", - сказал глава государства на совещании, о котором сообщает в пятницу сайт Кремля.

"Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе", - добавил Путин. "Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира, у нас там и интересов много, много друзей, партнеров, - напомнил он. - Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас".

По словам Путина, с докладами на эту тему на совещании выступают глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр обороны России Сергей Шойгу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Захарова: факты из интервью герцогов Сассекских говорят о лицемерии британских СМИ
По словам дипломата, Россию очень интересует и волнует "все, что связано с британской пропагандой и с тем, как просто изничтожается свобода слова в Британии"
Читать полностью