В Кремле считают, что США агрессивно продвигают вакцину Pfizer, выдвигая кабальные условия

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. США агрессивно продвигают вакцину компании Pfizer и выставляют странам-покупателям кабальные условия, используя "шантаж на высоком уровне". Об этом агентству ТАСС заявил в пятницу высокопоставленный источник в Кремле.

"Соединенные Штаты ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer, добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения (минус 70 градусов)", - заявил источник.

По его данным, США выдвигают странам, которые покупают вакцины, кабальные условия. В частности, подобная ситуация произошла с Аргентиной. Страна сначала согласилась на эти условия, но, получив вслед за этим новые требования о предоставлении гарантий покрытия издержек, отказалась подписать контракт, заявил собеседник агентства.

"Как выяснилось из расследования британской организации Bureau of Investigative Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти кабальные условия, но после согласия американская сторона выдвинула новые требования дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственных активов, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы", - сказал источник. После этого, добавил он, Буэнос-Айрес отказался подписать соответствующий контракт, назвав тактику США "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".