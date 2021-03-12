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Пандемия COVID-19
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В Кремле считают, что США агрессивно продвигают вакцину Pfizer, выдвигая кабальные условия

Как сообщил ТАСС источник в Кремле, США добиваются освобождения от выплат компенсаций по судебным искам в случае появления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. США агрессивно продвигают вакцину компании Pfizer и выставляют странам-покупателям кабальные условия, используя "шантаж на высоком уровне". Об этом агентству ТАСС заявил в пятницу высокопоставленный источник в Кремле.

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"Соединенные Штаты ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer, добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения (минус 70 градусов)", - заявил источник.

По его данным, США выдвигают странам, которые покупают вакцины, кабальные условия. В частности, подобная ситуация произошла с Аргентиной. Страна сначала согласилась на эти условия, но, получив вслед за этим новые требования о предоставлении гарантий покрытия издержек, отказалась подписать контракт, заявил собеседник агентства.

"Как выяснилось из расследования британской организации Bureau of Investigative Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти кабальные условия, но после согласия американская сторона выдвинула новые требования дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственных активов, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы", - сказал источник. После этого, добавил он, Буэнос-Айрес отказался подписать соответствующий контракт, назвав тактику США "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".

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