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МИД России выразил соболезнования Египту в связи с пожаром в пригороде Каира

Как ранее сообщила газета Al-Ahram, по меньшей мере 20 человек погибли, 24 пострадали при пожаре

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования египетскому народу в связи со случившимся 11 марта пожаром на фабрике в пригороде Каира, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Выражаем искренние соболезнования дружественному египетскому народу, родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявили в дипведомстве.

Как ранее сообщила газета Al-Ahram, по меньшей мере 20 человек погибли, 24 пострадали в четверг в результате пожара на текстильной фабрике в городе Эль-Убур в провинции Кальюбия в пригороде египетской столицы.

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