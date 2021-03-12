МИД России выразил соболезнования Египту в связи с пожаром в пригороде Каира

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования египетскому народу в связи со случившимся 11 марта пожаром на фабрике в пригороде Каира, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Выражаем искренние соболезнования дружественному египетскому народу, родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявили в дипведомстве.

Как ранее сообщила газета Al-Ahram, по меньшей мере 20 человек погибли, 24 пострадали в четверг в результате пожара на текстильной фабрике в городе Эль-Убур в провинции Кальюбия в пригороде египетской столицы.