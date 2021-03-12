Постпред РФ заявил, что обстановка в ОЗХО обостряется

ГААГА, 12 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия крайне обеспокоена тем, что обстановка в ОЗХО обостряется, а раскол нарастает. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин, комментируя итоги 96-й сессии ее исполнительного совета, прошедшей 9-12 марта.

"Вызывает глубокую озабоченность, что обстановка, к сожалению, не улучшается, - отметил он. - Нарастает раскол, антагонизм между государствами-участниками. И причина происходящего лежит на поверхности - это непрекращающиеся попытки группы западных стран во главе с США диктовать свои порядки, устанавливать свои собственные правила, подменяющие международное право".

В подтверждение своих слов дипломат привел два примера. Первый из них касается подготовленного французами и их союзниками проекта решения Конференции государств-участников (КГУ), которое должно позволить принять жесткие меры в отношении Сирии за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия.

По словам Шульгина, соответствующий проект решения был представлен КГУ в обход исполнительного совета, который, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, должен был бы его сначала обсудить, а потом выдать ту или иную рекомендацию. "Этого сделано не было, - обратил внимание дипломат. - И это один пример того, как наши западные партнеры относятся к химической конвенции".

"Другой пример - это принятое исполсоветом под давлением американцев и их союзников решение рекомендовать КГУ одобрить так называемое понимание о запрете на использование в правоохранительных органах химических веществ в аэрозольном виде, воздействующих на центральную нервную систему, - продолжил он. - Идея это порочная, а главное - это снова посягательство на целостность химической конвенции. Страны пытаются установить запрет на эти химические вещества вопреки тому, что в конвенции нет их описания".

"Если же менять конвенцию, то действовать нужно согласно алгоритму, предусмотреному самой конвенцией, - обратил внимание дипломат. - Для этого нужно задействовать 15-ю статью, созвать КГУ для рассмотрения вопроса о поправках. Причем эти поправки должны приниматься единогласно. Однако наши западные партнеры привыкли действовать напролом. Они вновь, несмотря на возражения России, Китая и других стран, спровоцировали голосование и с трудом провели это решение. Нам не хватило одного голоса, чтобы блокировать его. Тем самым имело место еще одно нарушение химической конвенции".

По его словам, "все это, безусловно, создает крайне нездоровую обстановку в организации". "Некоторые делегации говорили о том, что это близорукая политика и что при таком отношении к конвенции, при неуважении ко мнению других государств-участников нам трудно рассчитывать на нормализацию работы в стенах ОЗХО в обозримый период", - заключил Шульгин.