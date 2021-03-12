Шульгин: Россия возлагает вину на ОЗХО за срыв визита экспертов организации в РФ

ГААГА, 12 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия возлагает на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответственность за срыв поездки экспертов организации в РФ для изучения обстоятельств вокруг инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя итоги 96-й сессии исполнительного совета организации, прошедшей 9-12 марта.

"Мы считаем, что ответственность за то, что не сложилась эта миссия [по оказанию технического содействия], полностью лежит на стороне технического секретариата ОЗХО", - отметил он.

Дипломат напомнил, что смысл запроса о техническом содействии "состоял в том, чтобы специалисты ОЗХО и России совместно изучили оставшийся в РФ биоматериал, отобранный у Навального во время его нахождения в Омске, и сравнили результаты анализов с теми, которые были сделаны в сертифицированных лабораториях ОЗХО". "Мы ждали, что эксперты приедут со своим оборудованием, тем, которое они использовали для проведения анализов у себя, - подчеркнул дипломат. - А главный вопрос состоял в том, чтобы разобраться, каким образом, когда и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера обнаружились за пределами РФ токсичные химические вещества. Но нам отказали в этой просьбе без приведения каких-либо аргументов. Просто подчеркнули, что, мол, так у нас не делается, так не принято".

"В нормальных условиях можно было принять это заверение технического секретариата на веру, но мы, к сожалению, знаем цену независимым расследованиям технического секретариата, - обратил внимание постпред. - На слуху еще грандиозный скандал, который разразился пару лет назад вокруг манипуляций, допущенных в ОЗХО при подготовке заключений относительно того, что произошло в сирийской Думе в апреле 2018 года. Поэтому мы и предлагали работать вместе, экспертам ОЗХО и России, на базе специализированной 62-й лаборатории НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека в Санкт-Петербурге. Это очень достойное место. Однако они категорически отказались".

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа прошлого года в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти неоднократно подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. В начале октября прошлого года РФ направила ОЗХО запрос об организации визита представителей организации в рамках процесса оказания технической помощи по инциденту с Навальным.