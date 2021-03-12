В МИД РФ разделяют несколько критических оценок доклада миссии ООН на Украине

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия разделяет ряд оценок Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ) по поводу значительного ухудшения ситуации с правами человека, ситуации на Донбассе и ущемления прав национальных меньшинств в стране, но считает неправомерным включение в доклад российских регионов - Республики Крым и Севастополя. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией 31-го доклада НМПЧУ.

"Вновь напоминаем, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации. Очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этих российских регионах в доклад НМПЧУ является неправомерной", - отметила она.

Вместе с тем, на Смоленской площади разделяют некоторые оценки миссии, в частности по ситуации на Донбассе. "НМПЧУ справедливо отмечает отсутствие внятной государственной политики на Украине и механизма по возмещению ущерба, нанесенного жителям Донбасса в результате боевых действий", - отметила дипломат.

Захарова также указала на приведенную в докладе информацию о том, что люди, проживающие вдоль линии соприкосновения на территориях, подконтрольных Киеву, из-за введенных украинскими властями ограничений на передвижение испытывают серьезные трудности с реализацией своих социально-экономических прав. "На этом фоне Украина продолжает игнорировать призывы НМПЧУ отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица", - подчеркнула она.

В МИД РФ согласны с выводами экспертов миссии о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии коронавирусной инфекции. "Обострились проявления дискриминации и неравенства. Обеспокоены содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний со стороны представителей правоохранительных органов и силовых структур", - говорится в тексте комментария.

Права национальных меньшинств

В Москве считают справедливой оценку НМПЧУ ситуации с ущемлением прав национальных меньшинств в стране. "В этом контексте приветствуем содержащуюся в докладе рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения Украины в контексте вступления в силу печально известного закона "О функционировании украинского языка как государственного". Рассчитываем, что Киев, наконец, внемлет призывам Наблюдательной миссии, а также учтет рекомендации, изложенные в заключении Венецианской комиссии Совета Европы по упомянутому закону, и пересмотрит свои подходы в отношении национальных меньшинств, проживающих на территории Украины", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что украинские власти прислушаются к критике в свой адрес и предпримут конкретные шаги для улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека в стране.