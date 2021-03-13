Захарова: информационная кампания против российской вакцины от коронавируса не завершена

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Запад еще не завершил информационную кампанию против российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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"Очевидно уже, [что] много месяцев идет кампания против нашей вакцины. Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена", - сказала дипломат.