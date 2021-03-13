Захарова: информационная кампания против российской вакцины от коронавируса не завершена

"Очевидно уже, [что] много месяцев идет кампания против нашей вакцины. Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена", - сказала дипломат.