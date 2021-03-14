Захарова прокомментировала утечку материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Утечка материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ ставит крест на мифе о традициях независимой от политики прессы в королевстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"В сети появились британские файлы, <...> документы, материалы, которые атрибутированы Министерством иностранных дел Британии. <...> Публикация этих материалов британского МИД ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая-то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента", - сказала она.

Захарова отметила, что в дискредитации британских СМИ свою роль также сыграло интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. "Второй колоссальный момент, связанный с разоблачением всего того, что Британия называла традициями свободы слова, произошел в ходе знаменитого интервью, которое уже потрясло весь мир. <...> Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что институт монархии в принципе находится в негласном договоре, сговоре с таблоидами, что у таблоидов каждая персона имеет уже свою роль. В общем они рассказали достаточно много, чтобы сделать вывод, что никакой беспристрастности, самое главное - независимости и объективности у британских таблоидов нет", - пояснила дипломат.

Ранее на брифинге Захарова отмечала, что в начале февраля были опубликованы документы, предположительно, принадлежащие внешнеполитическому ведомству Великобритании, из которых следует, что Лондон через посредников поддерживает работу так называемых независимых информационных изданий, а также сформировал тайную сеть влиятельных блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей для "создания условий по смене режима в России" и "подрыва российского влияния в странах Восточной Европы и Центральной Азии".