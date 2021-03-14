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Захарова: выстроенная РФ система обороны не позволяет Западу перейти к открытой агрессии

Дипломат отметила агрессивное поведение западных стран в информационной среде

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Западные страны не предпринимают открытых агрессивных шагов в отношении России лишь потому, что РФ выстроила не позволяющую этого сделать систему обороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Почему [Запад] не приступает к прямой агрессии [против РФ]? Да только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это четко понимают", - сказала она.

При этом дипломат отметила агрессивное поведение Запада в информационной среде. "Там, где они понимают, что они могут поиграть в свои грязные игры, там, где они чувствуют еще слабину с нашей стороны, <...> они блокируют документальные фильмы, они блокируют каналы информационные", - пояснила Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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