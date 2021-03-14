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Захарова: Запад постоянно выдумывает поводы, чтобы выставить Россию и СССР агрессорами

Ранее в издании Live Science появилась публикация об обнаруженных археологами на севере Польши останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Страны Запада стремятся представить Россию и СССР в историческом контексте агрессорами, не соблюдающими прав человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

" [Это] создание восприятия нашей страны и Советского Союза в историческом контексте как страны-агрессора, как страны, которая не уважает права человека, не соблюдает их и делает это из года в год, из десятилетия в десятилетие. <...> Для того, чтобы формировать здание, которое они называют кровавый Кремль, рисуют эти ужасы, им постоянно нужны новые и новые кирпичи в его фундамент", - сказала она, отвечая на вопрос о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше.

Ранее на сайте интернет-издания Live Science со ссылкой на Институт национальной памяти Польши появилась публикация об обнаруженных археологами на севере страны останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами. Захарова на брифинге в пятницу назвала эти сообщения "опасным безумием".

Теги
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