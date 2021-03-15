Члены РАН попросили Путина не подписывать закон о просветительской деятельности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) выступает против законопроекта о просветительской деятельности и написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать этот документ после принятия его парламентом. Об этом сообщил в понедельник зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

Законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность" был принят Госдумой во втором чтении 9 марта. Во вторник документ, как ожидается, будет рассмотрен в третьем чтении, после чего поступит на рассмотрение в Совет Федерации.

"Я в пятницу беседовал с президентом академии [РАН] подробно на этот счет. Не буду об этом рассказывать, но суть состоит в том, что они написали президенту письмо с просьбой не подписывать его, позиция академии не изменилась. Они против этого закона", - сказал Лукин на заседании комитета по международным делам, на котором предварительно рассматривался этот законопроект.

Он также выступил против одобрения Советом Федерации этого документа. "Это проблема не закона, а проблема дискуссии. Не надо восстанавливать директивное руководство правды и неправды в науке, общественной жизни и так далее. Надо уметь убеждать", - сказал Лукин. По его мнению, законопроект "не имеет и не может иметь никакой правовой определенности".

В свою очередь один из авторов документа, член комитета по международным делам Андрей Климов напомнил, что академики еще до первого чтения законопроекта в Госдуме просили не рассматривать его, и подчеркнул, что все озабоченности ученых были сняты при подготовке документа ко второму чтению. "Мы внимательно работали с академией наук. И когда уважаемые ученые обращали внимание на то, что те озабоченности, которые они высказывали, фактически поглощаются нашей комплексной поправкой [ко второму чтению], никаких больше писем не было в ту сторону. А наша комплексная поправка снимала возможные озабоченности", - сказал он.

По итогам дискуссии почти все члены комитета по международным делам, за исключением Лукина, предварительно поддержали законопроект и рекомендовали Совфеду одобрить его после принятия Думой в третьем чтении.

О законопроекте

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет в законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Кабмин предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Инициатива также обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Как отмечали авторы законопроекта, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс". При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.

Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что для федеральных государственных образовательных организаций подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство.