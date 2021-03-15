Володин: большая часть вопросов фракций к отчету кабмина касается соцполитики и экономики

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Большая часть вопросов, подготовленных фракциями Госдумы к предстоящему отчету правительства, касается социальной политики и экономики, среди основных тем ограничение роста цен на продукты и поддержка граждан в период пандемии. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Подготовка к отчету правительства идет полным ходом", - отметил спикер.

По его словам, к отчету правительства фракции подготовили 97 вопросов по теме социальной политики. Еще 73 вопроса касаются экономической политики, 21 - образования. Столько же вопросов касаются политической тематики, 13 вопросов - здравоохранения, 6 - экологии, один вопрос касается международной политики.

Володин уточнил, что основными темами являются "меры по ограничению роста цен на продукты, оценка эффективности поддержки граждан и бизнеса, рост доходов населения", а также оценка влияния программы льготной ипотеки, целесообразность ее продления, повышение пенсий и индексация пенсий неработающих пенсионеров.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что депутаты всех думских фракций подготовили в общей сложности 232 вопроса в преддверии отчета правительства в Госдуме, который запланирован на 21 апреля. Фракция "Единая Россия" подготовила 91 вопрос, КПРФ - 78 вопросов, фракция "Справедливая Россия" - 49 вопросов, а ЛДПР - 14. В ходе отчета на пленарном заседании Госдумы у каждой фракции будет возможность задать по пять вопросов, еще по одному зададут депутаты, не входящие во фракции. Совет Думы на заседании в понедельник рассмотрит порядок проведения отчета.