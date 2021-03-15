Матвиенко: РФ готова к открытому диалогу с Советом Европы, несмотря на нападки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия готова вести честный, открытый и взаимоуважительный диалог с Советом Европы, несмотря на попытки использовать организацию как инструмент в противостоянии с РФ. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом.

"К большому сожалению, мы по-прежнему сегодня сталкиваемся с попытками использовать Совет Европы как инструмент противостояния в отношении России, двойные стандарты и все то, о чем вы хорошо знаете. Новые разделительные линии, необоснованные и несправедливые нападки на нашу страну. Но мы готовы, по-прежнему отстаивая в том числе свои интересы, вести честный и открытый диалог, взаимоуважительный диалог и двигаться к тем целям, ради которых и создавался Совет Европы, в который входит сегодня 47 государств", - сказала Матвиенко.

"Хотя такая проявляемая недальновидность вызывает у нас серьезную озабоченность, а главное - это не идет на пользу Совету Европы", - добавила она.

Спикер Совета Федерации напомнила, что недавно отмечался 25-летний юбилей членства РФ в Совете Европы, и подчеркнула, что Россия всегда выступала за объединительную позитивную повестку в интересах всей Европы. Она также отметила, что за эти годы был пройден большой, но непростой путь, Россия считает свое участие в Совете Европы очень полезным. По ее словам, за это время страна присоединилась почти к 70 конвенциям и другим нормативным правовым документам, а также многое сделала для совершенствования своего законодательства и правоприменительной практики. "И в то же время, думаю, никто не будет отрицать, что 25-летний период участия России в деятельности в Совете Европы привнес очень много полезного, интеллектуального в деятельность Совета Европы", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совет Европы "имеет огромный объединительный потенциал" создания единого правового, гуманитарного, социального взаимодействия на общеевропейском пространстве.

Председатель верхней палаты выразила надежду, что визит Дамса в Москву станет еще одним шагом к выстраиванию содержательных и взаимоуважительных отношений между Россией и СЕ.