Кандидаты в кабмин Ставрополья пройдут аудит в рамках соглашения с силовиками

ТАСС, 15 марта. Антикоррупционная проверка кандидатов в правительство Ставропольского края станет возможна благодаря реализованной в крае новации - соглашению с силовыми структурами, заключенному по рекомендации полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

В понедельник глава края отправил в отставку правительство региона после задержания 12 марта заместителя председателя кабмина, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Губернатор также сообщил, что решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, будет приниматься после проведения в отношении каждого кандидата антикоррупционной проверки.

"Проведение антикоррупционного аудита в отношении кандидатов в состав краевого кабмина стало возможным благодаря реализованной на Ставрополье новации. В 2021 году по рекомендации полномочного представителя президента РФ в СКФО правительством края были заключены соглашения с территориальными управлениями Следственного комитета РФ, МВД РФ, Прокуратуры РФ, ФСБ РФ о сотрудничестве в вопросах противодействия коррупции. В рамках этого взаимодействия сегодня во все четыре структуры были направлены запросы по поводу отправленных в отставку первых заместителей и заместителей председателя правительства края, которые теперь работают с приставкой "и.о.", - сказал Владимиров.

По словам собеседника агентства, суть этих обращений - изучение кандидатов на должности в соответствии с методологией каждого ведомства.

"В случае получения сведений о причастности того или иного лица к коррупционным правонарушениям или другой критической с точки зрения кадровых решений информации, в новый состав краевого правительства они не войдут. Аналогичные запросы готовятся по поводу руководителей органов исполнительной власти края", - добавил глава субъекта.