Посол РФ заявил об отсутствии данных о пострадавших россиянах в ходе беспорядков в Гааге

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Информация о пострадавших россиянах во время беспорядков в Гааге не поступала, заявил в понедельник посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".

"Бог миловал. У нас нет информации о пострадавших россиянах, кажется, все это обошло нас стороной", - сказал он.

Посол не стал комментировать действия полиции при разгоне протестов, отметив, что это не в его компетенции. "Иностранным дипломатам, находящимся в стране пребывания, не пристало делать такие комментарии. Пусть об этом судят представители местной общественности", - добавил Шульгин.

Основное недовольство нидерландцев, участвующих в демонстрациях, вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 (с 23:00 до 06:30 мск).