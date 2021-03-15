Слуцкий заявил, что Россия прикладывает много усилий для возвращения Сирии в ЛАГ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российская сторона прикладывает значительные политические и дипломатические усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом журналистам в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в связи с десятилетием со дня начала сирийского конфликта.

"Мы до сих пор продолжаем оказывать содействие сирийскому урегулированию по всем плоскостям, в том числе прилагаем значительные политико-дипломатические усилия по возвращению Дамаска в Лигу арабских государств. Сирия, убежден, должна вновь стать полноправным участником международного сообщества и вернуться в арабскую семью", - сказал Слуцкий.

Глава комитета выразил надежду на то, что контакты депутатов Госдумы с парламентами стран - членов ЛАГ станут мощным механизмом или даже своего рода "возвратной пружиной" для восстановления статуса Сирии в ЛАГ".

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года на фоне активизации вооруженного конфликта в этой стране.