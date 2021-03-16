Аксенов: курс на сближение России и Украины возможен после смены руководства в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Народы России и Украины остаются дружественными друг другу, и страны смогут вновь сблизиться после смены власти в Киеве, заявил на торжественном собрании в Госсовете Крыма, посвященном семилетней годовщине "Крымской весны", глава республики Сергей Аксенов.

"Украинский народ нам не враг, и никогда жители Украины врагами для нас не будут. Надеюсь, что после того, как руководство на Украине сменится, курс на сближение наши страны займут неизменный", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также поблагодарил за поддержку полуострова президента России Владимира Путина и всех жителей страны.

Аксенов также заметил, что Крым с 2014 года получил больше, чем за 25 лет при Украине.

"У нас больше возможностей с точки зрения финансов, чем качественных рабочих рук с точки зрения стройки, <…> квалифицированных рабочих не хватает - такой объем задач. При этом сколько сделано за семь лет, за 25 лет при Украине сделано не было. Слава Богу, двигаемся - тяжело, напряженно, не все получается, как хотелось бы, но тем не менее это движение вперед, это уверенность в завтрашнем дне - то, чего не было до 2014 года", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что создана и создается инфраструктура для обеспечения крымчан водой, электроэнергией, природным газом. Проблема с дефицитом воды, которая в этом году остро встала в некоторых районах, также будет решена. "И у нас шаги предпринимаются, и Владимир Владимирович (Путин) лично дал поручения правительству в той части, что у нас и опреснительные установки будут, и в части ремонта сетей водоснабжения. Процесс идет, все двигается, планы намечены, есть понимание, как это должно быть", - отметил Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что также после воссоединения региона с Россией был построен и Крымский мост. "Логистика поменялась полностью - 60% туристов приезжает Крымским мостом. Дорога сегодня от Керчи до Севастополя очень комфортная, время сокращено, и удобство, думаю, все крымчане оценили, и гости Крыма, наверное, понимают", - сказал он.