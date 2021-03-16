Захарова: санкции Варшавы против журналистов из РФ нарушают законы ЕС в угоду русофобии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Решение польских властей о ведении запрета на въезд в республику российскому журналисту Евгению Решетневу нарушает шенгенское законодательство Евросоюза в угоду русофобским настроениям в Варшаве. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем данное решение [о запрете на въезд Решетнева в Польшу] в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России, - говорится в комментарии. - По существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям".

Дипломат подчеркнула, что обвинения в том, что российские журналисты якобы угрожают национальной безопасности Польши стали частым предлогом для репрессивных мер в их отношении. "Рестрикции Варшавы, грубо нарушающие фундаментальные демократические принцип свободы СМИ и право искать и распространять информацию, не соотносятся с провозглашаемыми в Евросоюзе высокими стандартами в области обеспечения прав человека", - продолжила она.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что недавно польские власти продлили запрет на въезд в страну в отношении другого российского журналиста Леонида Свиридова. "В отношении Свиридова была сфабрикована масштабная кампания противодействия осуществлению им журналистской деятельности. В конце 2014 года польский МИД по просьбе Агентства внутренней безопасности страны отозвал у него журналистскую аккредитацию, - говорится в комментарии. - Позже, несмотря на отсутствие законных оснований, его лишили постоянного вида на жительство в Евросоюзе. В декабре 2020 года решение было продлено автоматически, без уведомления потерпевшего".

Ранее во вторник Управление по делам иностранцев Польши по запросу Службы военной контрразведки республики внесло российского журналиста, специального корреспондента ВГТРК Евгения Решетнева в список лиц, чье присутствие в стране нежелательно. Срок запрета на въезд в Польшу составляет пять лет, в Шенгенскую зону - три года.