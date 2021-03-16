Вице-спикер Госдумы назвал бессмысленным шагом присвоение стадиону имени Бандеры

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Предложение Львовского областного совета о присвоении футбольному стадиону "Арена Львов" имени предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры не имеет никакого смысла, это превращение спорта в политику. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил вице-спикер Госдумы, зампредседателя комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев (фракция ЛДПР).

"Это лишний раз подчеркивает абсолютную затуманенность мозгов людей, которые продолжают превращать в политику все, что только можно", - сказал депутат.

"Они скоро имя "Степан Бандера" на мячиках футбольных напишут, которыми играют. Нельзя же до такой степени сходить уже с ума", - продолжил Лебедев. Он указал на то, что "никто не претендует на львовский стадион, никто не собирается присваивать ему имя Ленина, как было принято в советских республиках". "И совсем уже сходить с ума со своим военным преступником на мой взгляд не стоит", - добавил депутат.

В заключение Лебедев напомнил, что спорт должен оставаться вне политики, констатировав при этом, что "за последнее десятилетие этот лозунг уже исчерпал себя".

Как сообщило во вторник украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале, Львовский областной совет обратился к правительству Украины с просьбой присвоить стадиону имя Бандеры. По информации издания, решение о переименовании стадиона в "Арену Львов имени Степана Бандеры" поддержали на заседании 68 депутатов Львовского облсовета.