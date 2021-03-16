Лавров заявил, что в мире растет интерес к развитию связей с Крымом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Интенсивность международных контактов на различных уровнях с Крымом растет, страны проявляют все больший интерес к взаимодействию с регионом. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Крым-24".

"Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору, - сказал Лавров. - А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять".

После воссоединения в 2014 году Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Блокируется любая позитивная информация о полуострове, региону мешают участвовать в международных мероприятиях за рубежом. Тем не менее многочисленные иностранные делегации все равно посещают Крым, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, идет научная работа с крымскими и севастопольскими учеными, развивается бизнес, поддерживаются общественные связи.

Часть России

Государства Запада во главе с США не смогут изменить того, что Крым навсегда стал частью России, подчеркнул глава МИД РФ.

"Судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность - ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", - сказал Лавров.

Он напомнил, что семь лет назад крымчане высказались за вхождение полуострова в состав России "в полном соответствии с международным правом". "Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота", - добавил глава российского дипведомства.

Лавров пообещал, что российская дипломатия продолжит "вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой".