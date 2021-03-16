В Россотрудничестве рассказали об уровне продвижения культуры РФ за рубежом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия обладает значительный потенциалом для успешного продвижения своей культуры за рубежом, но пока эту работу нельзя оценить на "отлично". Об этом заявил во вторник заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, выступая на онлайн-дебатах "Мягкая сила государства: культурная дипломатия в образовании" в рамках международной конференции "Россия и Испания: взаимодействие двух великих культур в XXI веке".

"Сказать о том, что Россия в этом плане лидирует по сравнению с другими странами, пока нельзя. Наверное, на 4+, не на 5. <…> С другой стороны, у нас здесь есть большой потенциал", - отметил Поликанов. Так, по его словам, Россия пока несколько отстает от других государств в этой сфере. В частности, он привел в пример Китай, который активнее продвигает "свою культурную составляющую и в голливудских фильмах, и через другие продукты массовой культуры".

Россия должна использовать не только свой богатый исторический опыт, но и популяризировать современные достижения в качестве инструмента культурной дипломатии и мягкой силы. В этой связи замглавы Россотрудничества отметил, что перед его ведомством в том числе стоит задача адаптировать отечественный культурный продукт для молодежи. "Наша задача сделать так, чтобы используя богатый опыт нашего исторического культурного наследия, упаковать его в те продукты, которые понятны современному поколению. Тогда наша культурная дипломатия будет успешной", - сказал он.

Как сообщил замглавы ведомства, Россотрудничество сейчас смещает вектор своей работы, чтобы показать, что современность России так же богата, как и ее история. "Это и вакцина, и различные достижения в космической сфере, в биоинженерии, во многих других отраслях, - отметил Поликанов. - В России существует большое сообщество людей, которые увлекаются и пишут замечательную литературу в жанре фантастика. Например, одним из членов общественного совета Россотрудничества является Сергей Лукьяненко, известный российский писатель-фантаст. Это образец современной русской литературы".

По словам Поликанова, в настоящее время конкуренция между странами все больше смещается в информационное поле, в связи с чем России необходимо осваивать новые форматы культурной дипломатии. "В этом смысле культура - это мощный инструмент для того, чтобы эти души и сердца завоевывать и доносить до людей правду о каких-то исторических фактах, о тех ценностях, которых придерживается российское общество", - заключил он.