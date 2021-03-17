СФ заслушает главу Минобрнауки и обсудит соглашение с Белоруссией по кредиту для БелАЭС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сенаторы заслушают на пленарном заседании в среду доклад министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о развитии высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального сектора экономики, а также обсудят закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение с Белоруссией о пересмотре условий возврата кредита для строительства атомной станции.

В начале заседания члены Совфеда заслушают информацию о результатах рассмотрения представленных президентом РФ кандидатур на должности прокуроров Мурманской, Нижегородской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также военного прокурора Балтийского флота. Во вторник представленные кандидатуры подробно обсуждались в ходе совместного заседания комитетов СФ по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В результате обсуждения комитеты поддержали кандидатуру Сергея Паволина для назначения на должность прокурора Мурманской области, Андрея Травкина - на должность прокурора Нижегородской области, Виктора Эппа - на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа и кандидатуру Дмитрия Шуваркина - на должность военного прокурора Балтийского флота.

В ходе правительственного часа Фальков расскажет о работе министерства науки и высшего образования РФ. Накануне пленарного заседания министр выступил на заседании профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре и сообщил, что работа по укреплению науки и высшей школы в регионах России является приоритетной для ведомства. Фальков подчеркнул, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в прошлом году, удалось обеспечить процесс поступления в вузы выпускников школ. По его словам, до 2024 года запланирован дальнейший роста числа бюджетных мест в вузах, в первую очередь расположенных в субъектах РФ.

Министр также сообщил, что еще одной важной задачей является повышение качества образования. С этой целью министерством разработана программа развития университетов до 2030 года, которая направлена на поддержку вузов.

Также в среду сенаторы планируют обсудить закон о ратификации протокола о внесении изменений в российско-белорусское межправительственное соглашение о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 атомной станции с 2018 года на 2022 год.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев накануне рассмотрения вопроса, за время после подписания соглашения в 2011 году менялся и рынок, и политические условия, и технологии. "Это, безусловно, флагманский проект для российско-белорусских отношений. Более крупного у нас нет, а значит и более важного у нас нет, и с этой точки зрения, разумеется с учетом меняющихся обстоятельств, считаю, мы просто обязаны поддерживать те договоренности, которые вырабатываются по линии правительств соответствующих стран", - сказал сенатор.

Закон о школах искусств

Кроме того, в повестку пленарного заседания включен президентский закон, нацеленный на закрепление особого статуса творческого образования. Он устанавливает особенности правового регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам.

Документ вводит дифференциацию оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В приоритете при приеме на обучение по таким образовательным программам будут наиболее одаренные поступающие.

Согласно закону, детские школы искусств смогут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования - "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие. Кроме того, документ позволяет создавать такие школы сразу по нескольким видам искусств.

Также, как ожидается, будет рассмотрен закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства. Как отметил накануне рассмотрения закона первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, его принятие будет способствовать своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий этим гражданам и позволит предотвратить нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда.

По словам сенатора, сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство Пенсионный фонд РФ будет получать с 1 января 2023 года из единого федерального информационного регистра о населении. Закон также продлевает до 15 ноября 2021 года срок окончания эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и ознакомление с ними работника в письменной форме.