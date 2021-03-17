Шойгу заявил, что у России и Казахстана братские отношения

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Россию и Казахстан связывают давно сложившиеся братские отношения, поводов что-то делить между собой у стран нет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

"У нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан", - сказал глава ведомства.

Комментируя слова журналиста агентства о попытках рассорить две страны, Шойгу отметил, что у России и Казахстана прекрасные отношения, и в них вмешиваться не нужно. "И вообще все, что касается вмешательства, особенно когда два друга начинают спорить о чем-то, появляется кто-то третий, которого они знать не знали и в своей дружбе не учитывали никогда", - указал министр. В этой связи он напомнил о том, с чего начинался кризис на Украине и об участии США в тех событиях.

Шойгу также отметил, что 17 апреля исполняется 30 лет, как он является членом российского правительства. "Так выпало, что я вынужден был заниматься конфликтами Южная Осетия - Грузия, Абхазия - Грузия, Приднестровье - Молдавия, узбеко-таджикский конфликт. Ну и много чего еще, и приемом беженцев из многих-многих республик бывшего Советского Союза, которые шли сюда десятками и сотнями тысяч из того же Карабаха, из Баку, из Армении. То есть это было такое тяжелое время, но даже то время меня никогда не покидала уверенность в том, что все будет нормально и мы будем жить вместе и в мире", - подчеркнул глава российского оборонного ведомства.