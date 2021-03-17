Матвиенко призвала не искать аргументы, чтобы поставить под сомнение выбор крымчан

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма и Севастополя с седьмой годовщиной воссоединения с Россией и призвала всех, кто считает это событие аннексией, не искать аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление жителей полуострова.

Она подчеркнула, что в составе России Крым защищен. "И не пытайтесь искать какие-то аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление жителей Крыма и Севастополя", - добавила Матвиенко на пленарном заседании.

По ее словам, Россия и Крым теперь вместе навсегда. "Спустя эти семь лет воля крымчан, их стремление жить в составе России только укрепились. Они поняли, что они сделали единственно возможный и единственно правильный выбор. Мы вместе навсегда", - сказала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что гордится тем, что Совфед принимал участие в этом ключевом историческом событии. "Это событие, которое стало ключевым в новейшей истории России", - считает она.

Председатель СФ посоветовала всем, кто заявляет об аннексии полуострова Россией, вспомнить историю, когда Екатерина II по просьбе Крыма издала манифест о принятии его в состав Российской империи. "Хочется напомнить господам, что оккупация, агрессия - это когда есть жертвы, когда есть боевые действия. Ни одного выстрела, ни одной жертвы за все эти дни не было в Крыму, что подтверждает мирный характер воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - резюмировала Матвиенко.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.