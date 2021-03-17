{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед пригласил главу Минсельхоза выступить на пленарном заседании 31 марта

Дмитрий Патрушев расскажет о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет Федерации в среду принял решение пригласить министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева для выступления на следующем пленарном заседании 31 марта в рамках "правительственного часа".

Как ожидается, министр расскажет о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Предложение о приглашении Патрушева внес комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
Кризис на Украине
МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в России
Это связано с провокацией в Киеве против российских дипломатов
Читать полностью