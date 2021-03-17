Совфед пригласил главу Минсельхоза выступить на пленарном заседании 31 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет Федерации в среду принял решение пригласить министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева для выступления на следующем пленарном заседании 31 марта в рамках "правительственного часа".

Как ожидается, министр расскажет о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Предложение о приглашении Патрушева внес комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.