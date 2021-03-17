Лавров полагает, что заседание Конституционного комитета Сирии будет результативным

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия имеет все основания полагать, что на предстоящем шестом заседании редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии будет зафиксирован прогресс в деле политического урегулирования. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы предпринимаем активные усилия с нашими партнерами по астанинскому формату, чтобы обеспечить результативный характер очередного шестого заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии, - сказал он. - Есть все основания полагать, что движение вперед будет зафиксировано и конституционный совет сможет организовать прямые контакты между ключевыми делегациями".

Министр указал, что уже сейчас на стадии подготовки различные группы, которые участвуют в комитете, обмениваются письменными соображениями. "Это позволит создать условия для более результативных дискуссий, нежели на предыдущих раундах", - заметил Лавров.

Сроки заседания

Глава российского МИД выразил надежду, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ближайшее время объявит сроки заседания, и его проведут в конце марта - начале апреля до наступления священного для мусульман месяца рамадан.

Россия ждет от спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена концептуального изложения своей инициативы о новом расширенном формате по сирийскому урегулированию, заявил Лавров.

"Предложение о расширении состава озвучивалось Педерсеном и раньше, он предлагал свести участников астанинского формата и малой группы по Сирии (Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США, Франция), - сказал он. - Мы готовы в любом формате искать пути внешних условий, чтобы сирийцы сами могли определить свою судьбу, но помимо изложения в общих чертах, если Педерсен намерен серьезно продвигать свой подход, надо его концептуально изложить на бумаге".

Министр заметил, что ему неизвестно, на какой основе Педерсен планирует опробовать новый формат, напомнив, что астанинский формат привержен резолюции СБ ООН 2254, согласно которой сирийцы должны сами определять судьбу своей страны, должны пресекаться попытки вмешательства и попытки подвергнуть угрозе территориальную целостность Сирии. "Мы руководствуемся этими принципами, насчет малой группы у меня нет информации, но, судя по их действиям, эти принципы для них не годятся, поэтому Педерсену надо определиться с основой нового формата. Для нас подойдет только та, которая четко воспроизводит приверженность резолюции 2254", - добавил Лавров.