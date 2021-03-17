МВД России запросило власти США в связи с размещением вакансий наркокурьеров в Facebook

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. МВД России направило запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России в связи с размещением в Facebook вакансий наркокурьеров. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Антона Горелкина.

"В целях установления лиц, причастных к размещению указанных в обращении рекламных объявлений, МВД России направлен запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России, при получении ответа на который проинформируем вас дополнительно", - говорится в ответном письме, опубликованном в Telegram-канале Горелкина.