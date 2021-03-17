Секретарь Совбеза РФ высоко оценил итоги визита во Вьетнам

ХАНОЙ, 17 марта. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев высоко оценил итоги рабочей поездки во Вьетнам.

"Запланированные консультации и переговоры прошли продуктивно", - сказал он в интервью ТАСС перед отлетом из Ханоя.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить вьетнамское руководство и Министерство общественной безопасности Вьетнама за то, что, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, данный визит состоялся. Для нашей делегации это первый визит в Азиатско-Тихоокеанский регион с начала пандемии. Особенно приятно, что такая знаковая поездка состоялась именно во Вьетнам, с которым мы развиваем всеобъемлющее стратегическое партнерство", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Он напомнил, что в самый разгар эпидемии Министерство общественной безопасности Вьетнама направило в Россию крупную партию средств индивидуальной защиты, которые были на тот момент в дефиците. "Мы же по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина доставили во Вьетнам на безвозмездной основе партию вакцины против коронавируса "Спутник V", - сказал Патрушев.

Итоги переговоров в Ханое

По словам секретаря СБ РФ, прошедшие в Ханое переговоры и консультации подтвердили настрой на углубление связей по всем ключевым направлениям: безопасность, экономика, гуманитарное и культурное сотрудничество. "В рамках состоявшихся встреч мы убедились, что наши страны готовы развивать отношения. Мы сотрудничаем с Вьетнамом в весьма чувствительных областях в сфере безопасности на постоянной основе. У России и Вьетнама нет разногласий. Наши позиции по большинству актуальных мировых проблем либо совпадают, либо очень близки", - отметил он.

Во время состоявшихся в рамках визита встреч стороны охватили широкий спектр вопросов безопасности, включая сотрудничество спецслужб, правоохранительных и следственных органов по направлениям противодействия незаконному наркотрафику, терроризму, обсудили военное сотрудничество, уделили значительное внимание вопросам международной и информационной безопасности.

Сотрудничество в военно-технической сфере

Значимой составляющей стратегического партнерства России и Вьетнама, как отметил секретарь СБ РФ, является военно-техническое сотрудничество. Российская сторона подтверждает готовность не просто удовлетворить вьетнамские потребности в вооружениях и военной технике, но и активно содействовать развитию и модернизации вьетнамского оборонно-промышленного комплекса, отметил Патрушев.

Взаимодействие в торгово-экономической сфере

На встречах с вьетнамским руководством, по словам Патрушева, были затронуты вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества. Стороны констатировали, что в результате реализации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом в прошлом году взаимный товарооборот вырос более чем на 15%.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что нефтегазовый комплекс по-прежнему является одной из опор экономического взаимодействия России и Вьетнама. Перспективным направлением кооперации российская сторона видит создание во Вьетнаме инфраструктуры для приема и использования сжиженного природного газа.

Культурные и гуманитарные связи

Патрушев обратил внимание на то, что особую значимость для России играет развитие культурного и гуманитарного сотрудничества с Вьетнамом. В то время, когда в Европе запрещают российские СМИ, блокируют сайты и борются с русским языком, во Вьетнаме устанавливают памятник А. С. Пушкину. "Это стало возможным благодаря тому, что в этой стране учат русский язык, стремятся понять русскую культуру. Мы это ценим и благодарны. Мне выпала честь участвовать в открытии монумента, который станет символом нацеленности наших стран на дальнейшее углубление взаимопонимания и сотрудничества", - заключил секретарь Совета Безопасности РФ.